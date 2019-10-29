Более половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов

При этом 77% респондентов выразили мнение, что государство должно иметь право устанавливать правила для российских интернет-компаний.

Более 53% российских интернет-пользователей готовы отказаться от зарубежных сервисов в пользу отечественных. Об этом свидетельствуют данные исследования Института развития Интернета (ИРИ).

34% опрошенных признались, что испытывают чувство гордости за достижения российских IT-компаний. Порядка 77% респондентов согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний в целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных.

Онлайн-опрос проводился с 23 по 27 октября. В нём приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 65+ лет.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за продажу смартфонов без российского программного обеспечения.