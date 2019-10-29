Работодатели объяснили, почему скрывают зарплату в объявлениях

Те же соискатели, которые соглашаются на "зарплату по договорённости", объясняют, что вознаграждение зависит от объёмов и условий труда.

Работодатели при поиске сотрудников часто не указывают зарплату в объявлениях из-за того, что она ниже средней по рынку (так ответили 11% опрошенных), ради экономии средств (14%) либо для того, чтобы скрыть её от конкурентов или других работников (18%). Об этом свидетельствует опрос сервиса Superjob.

При этом большинство работодателей (65%) пользуются формулировкой "зарплата по договорённости", чтобы позже определить её в ходе собеседования, 32% — при сдельной или бонусной оплате труда. Ещё 26% не указывают зарплату для того, чтобы в процессе общения с кандидатом изучить его ожидания и установить конкурентное вознаграждение.

Также сервис узнал, что сами соискатели думают о "зарплате по договорённости" и почему указывают этот пункт в своём резюме.

Объясняя эту формулировку, 33% респондентов сослались на то, что зарплата зависит от объёмов и условий труда, ещё 8% отметили, что не знают среднюю зарплату по рынку и полагаются на очные переговоры.

Ещё 6% понадеялись получить лучшее предложение, 5% респондентов побоялись отпугнуть работодателей указанием желаемой зарплаты, а ещё 4% заявили, что отсутствие зарплаты в резюме увеличивает отклик.

Ранее Росстат назвал регионы с самым низким уровнем безработицы. Лайф также рассказывал о сферах труда с наибольшими темпами роста зарплат в России.