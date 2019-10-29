Названа причина смерти трёх человек на вечеринке в Москве

Также выяснилось, что квартиру на Бакунинской улице снимал один из умерших мужчин.

Погибшие на вечеринке в центре Москвы употребляли опиаты и превысили дозу. По предварительным данным, именно это и послужило причиной их смерти, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Сотрудники полиции нашли тела трёх человек — двух мужчин и женщины. Ещё одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать... Квартиру снимал один из умерших мужчин, — рассказал источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате отравления на вечеринке на Бакунинской улице погибло двое 32-летних мужчин и 31-летняя женщина.