Врач рассказал, как не замёрзнуть, празднуя Хэллоуин в Москве

Так, при первых признаках замерзания рекомендуется выпить чай с мёдом и травами.

Всем москвичам, которые планируют отмечать Хэллоуин, врачи рекомендуют под костюмы надевать термобельё. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

— Синоптики обещают в ночь с 31 октября минус два-три градуса и снег. Поэтому, чтобы весёлая ночь не закончилась простудой, стоит позаботиться о правильной одежде. Если вы собираетесь провести на улице длительное время, то стоит надеть праздничный костюм на термобельё, — сказал он.

Кроме того, выходя из помещения на улицу даже на короткое время, следует надевать верхнюю одежду, утверждает Тяжельников. Особенно это рекомендуется делать девушкам, которые носят тонкие колготки с мини-юбками. Врач объяснил, что, выходя разгорячёнными на морозный воздух, люди подвергают свой организм стрессу от перепада температур, таким образом, человек становится уязвимым для бактерий и вирусов.

— Если вы всё же замерзли, то скорее вернитесь в тёплое помещение и согрейтесь. Выпейте горячий чай с мёдом или травами и не выходите вновь, пока не пройдёт озноб, — заключил Тяжельников.

Ранее Лайф писал, что синоптики пообещали скорое похолодание в Москве. Так, уже в середине недели жителей столицы ожидает зимняя погода с порывистым ветром и осадками в виде снега.