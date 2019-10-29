Врач рассказал, как не замёрзнуть, празднуя Хэллоуин в Москве

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Фото © Pixabay

Так, при первых признаках замерзания рекомендуется выпить чай с мёдом и травами.

Всем москвичам, которые планируют отмечать Хэллоуин, врачи рекомендуют под костюмы надевать термобельё. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

Синоптики обещают в ночь с 31 октября минус два-три градуса и снег. Поэтому, чтобы весёлая ночь не закончилась простудой, стоит позаботиться о правильной одежде. Если вы собираетесь провести на улице длительное время, то стоит надеть праздничный костюм на термобельё, — сказал он.

Кроме того, выходя из помещения на улицу даже на короткое время, следует надевать верхнюю одежду, утверждает Тяжельников. Особенно это рекомендуется делать девушкам, которые носят тонкие колготки с мини-юбками. Врач объяснил, что, выходя разгорячёнными на морозный воздух, люди подвергают свой организм стрессу от перепада температур, таким образом, человек становится уязвимым для бактерий и вирусов.

Если вы всё же замерзли, то скорее вернитесь в тёплое помещение и согрейтесь. Выпейте горячий чай с мёдом или травами и не выходите вновь, пока не пройдёт озноб, — заключил Тяжельников.

Ранее Лайф писал, что синоптики пообещали скорое похолодание в Москве. Так, уже в середине недели жителей столицы ожидает зимняя погода с порывистым ветром и осадками в виде снега.

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