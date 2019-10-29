В Токио сообщили об отправке первых японских туристов на Курилы

На Кунашире гости из Страны восходящего солнца посмотрят православные храмы и музеи, а на Итурупе посетят горячие источники.

Первая пилотная группа японских туристов отправится в южную часть Курильских островов 29 октября. Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

— Группа отправится в тур на судне. В неё войдёт более 40 туристов и сопровождающих лиц, — сказал глава МИД Японии.

По словам Мотэги, в Токио рассчитывают, что эта поездка позволит продвинуть консультации с Россией по вопросу совместной хозяйственной деятельности на северных территориях (так в Японии называют южную часть Курил). Поездка, которая продлится до 4 ноября, должна стать пробным стартом в разработке полномасштабных туров.

Согласно программе, на Кунашире японские туристы посетят православные храмы и музеи, а на Итурупе побывают на горячих источника и посмотрят на белые скалы.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее в МИД РФ рассказали, какой договор нужно заключить с Японией.