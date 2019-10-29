Минск ищет альтернативу российской нефти

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Фото © Pixabay

При этом, по словам эксперта, альтернатива топливу не будет сильно отличаться по качеству.

Белоруссия рассматривает варианты поставок нефти через порты стран Балтии и Украины, ища пути замещения российского топлива. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Светлану Гурину.

Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики, — отметила она.

По словам Гуриной, Белоруссия знает об альтернативных коридорах поставки топлива, однако решение отказаться от российской нефти будет приниматься только в том случае, если вариант будет экономически эффективен.

Но обращу внимание: по мере осуществления налогового манёвра и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать, — заключила Гурина.

Ранее Лайф писал, что налоговый манёвр России в нефтяной сфере обошёлся белорусской экономике многомиллионными потерями.

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