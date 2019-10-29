Минск ищет альтернативу российской нефти

При этом, по словам эксперта, альтернатива топливу не будет сильно отличаться по качеству.

Белоруссия рассматривает варианты поставок нефти через порты стран Балтии и Украины, ища пути замещения российского топлива. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Светлану Гурину.

— Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики, — отметила она.

По словам Гуриной, Белоруссия знает об альтернативных коридорах поставки топлива, однако решение отказаться от российской нефти будет приниматься только в том случае, если вариант будет экономически эффективен.

— Но обращу внимание: по мере осуществления налогового манёвра и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать, — заключила Гурина.

Ранее Лайф писал, что налоговый манёвр России в нефтяной сфере обошёлся белорусской экономике многомиллионными потерями.