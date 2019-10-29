Россиянам рассказали, как избежать инсульта

К нарушению мозгового кровообращения в большинстве случаев приводят последствия гипертонии.

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инсульта. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты напоминают, что гипертония приводит к ряду серьёзных заболеваний. Большая часть инсультов происходит из-за её последствий.

— Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни — путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве отметили, что отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и физическая активность минимум 30 минут в день значительно снизят риски.

— Один из пяти человек, перенёсших инсульт, страдает сахарным диабетом II типа. Диабет диагностируется врачом с помощью простого анализа крови. Диабет можно контролировать с помощью лекарств, диеты и физических упражнений, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее специалист рассказал, в каком возрасте у россиян выявляют рак. Он также отметил, что за последние десять лет средний показатель увеличился.