Акула напала на двоих туристов в Австралии

Одному из мужчин хищница откусила ступню, а другому нанесла серьёзные ранения. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Два британца 22 и 28 лет стали жертвами нападения акулы на островах Уитсанди в Австралии. О трагическом происшествии сообщили в твиттере спасателей штата Квинсленд.

— Пловцы боролись и барахтались в воде, чем и привлекли внимание акулы, — отметили в сообщении.

Одному из мужчин акула откусила ступню, а другому нанесла серьёзные ранения. Раненых удалось спасти с помощью вертолёта. Врачи оценивают состояние обоих как тяжёлое.

Местное издание The Courier mail опубликовало первые снимки последствий неудачной встречи с акулой. По данным издания, мужчин вытащили из воды члены экипажа судна, на котором они и ещё 20 человек в тот день отправились в круиз. Первую помощь им оказали парамедики, находившиеся на борту.