Акула напала на двоих туристов в Австралии

Два британца 22 и 28 лет стали жертвами нападения акулы на островах Уитсанди в Австралии. О трагическом происшествии сообщили в твиттере спасателей штата Квинсленд.
— Пловцы боролись и барахтались в воде, чем и привлекли внимание акулы, — отметили в сообщении.
Одному из мужчин акула откусила ступню, а другому нанесла серьёзные ранения. Раненых удалось спасти с помощью вертолёта. Врачи оценивают состояние обоих как тяжёлое.
First pics of Whitsunday shark attack victims: https://t.co/Lwo2NWUUNi pic.twitter.com/0HRhtN1r23— The Courier-Mail (@couriermail) October 29, 2019
Местное издание The Courier mail опубликовало первые снимки последствий неудачной встречи с акулой. По данным издания, мужчин вытащили из воды члены экипажа судна, на котором они и ещё 20 человек в тот день отправились в круиз. Первую помощь им оказали парамедики, находившиеся на борту.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram