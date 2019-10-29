Житель Подмосковья репетировал "расстрел" соседей из окна квартиры — видео

В Подмосковье неизвестный мужчина репетировал стрельбу из окна собственной квартиры. Соответствующее видео опубликовал Mash.
Инцидент произошёл в городе Видном. Житель многоэтажки подошёл к окну с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, начал прицеливаться и "стрелять" по людям во дворе, в том числе и по детям.
Очевидцы, которые тут же сообщили о происшествии в полицию, рассказали, что слышали щелчки курка. Однако доподлинно неизвестно, был ли это боевой пистолет.
По данным телеграм-канала, правоохранительные органы уже провели профилактическую беседу со "стрелком".
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