Житель Подмосковья репетировал "расстрел" соседей из окна квартиры — видео

Мужчина целился из пистолета во взрослых и детей, гуляющих во дворе, и щёлкал курком.

В Подмосковье неизвестный мужчина репетировал стрельбу из окна собственной квартиры. Соответствующее видео опубликовал Mash.

Инцидент произошёл в городе Видном. Житель многоэтажки подошёл к окну с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, начал прицеливаться и "стрелять" по людям во дворе, в том числе и по детям.

Очевидцы, которые тут же сообщили о происшествии в полицию, рассказали, что слышали щелчки курка. Однако доподлинно неизвестно, был ли это боевой пистолет.

По данным телеграм-канала, правоохранительные органы уже провели профилактическую беседу со "стрелком".