В Greenpeace рассказали, какой мусор чаще всего засоряет российские моря и реки

Ситуацию с загрязнением проверили на берегах Белого, Балтийского, Чёрного, Охотского, Японского морей и Тихого океана. Не забыли и про крупнейшие реки.

Большая часть мусора, засоряющего берега российских морей и рек, — это одноразовый пластик, в том числе окурки. К такому выводу пришли члены отделения Greenpeace после всероссийской акции мониторинга.

Добровольцы проверили ситуацию с загрязнением на берегах Белого, Балтийского, Чёрного, Охотского, Японского морей и Тихого океана. Также они прошлись по берегам крупнейших рек, таких как Ангара, Волга, Дон, Енисей, Иртыш, Лена, Обь и Ока.

Вместе они собрали, подсчитали и рассортировали по категориям более 229 тысяч фрагментов мусора. Выяснилось, что 68,1% мусора составляет пластик, а ещё 31,9% — другие отходы.

Первое место среди самых главных одноразовых загрязнителей заняли окурки, они составили почти треть от всего собранного пластика (29,7%). В десятку также вошли пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов, бутылки из-под напитков, крышки, кусочки пластика (включая поролон и провода), влажные салфетки, пакеты-майки, фасовочные пакеты, стаканчики для напитков, а также пищевые контейнеры.

Ранее сообщалось, что в Greenpeace посчитали полумерой запрет на пластиковые пакеты в России.