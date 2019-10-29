Сотрудники больницы продавали иглы от капельницы популярного певца

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Фото © Instagram/jjlin

Кроме того, многие из них не отказали себе в удовольствии полежать на кровати Линя Цзюньцзе, когда он выписался.

11 работников китайской больницы отстранили после того, как стало известно, что они продавали иголки от капельницы популярного поп-певца Линя Цзюньцзе. Об этом сообщает портал AsiaOne.

После выступления в городском округе Чжэньцзян артист почувствовал, что простудился, и отправился в больницу. Там ему поставили капельницу, а через некоторое время стало известно, что кто-то решил подзаработать, продавая в Сети фанатам музыканта иглы и упаковки от раствора для инъекций, которые ему вводили.

<p>Фото © <a href="https://www.todayonline.com/8days/sceneandheard/entertainment/jj-lin-admitted-hospital-china-hospital-staff-allegedly-sold-his" target="_blank">Today Online</a></p>

Также стало известно, что после выписки певца многие работники больницы лежали на его кровати. После скандала администрация клиники отстранила от работы 11 человек.

Линь Цзюньцзе — один из самых высокооплачиваемых азиатских исполнителей. В 2017 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда подписал 3052 диска менее чем за три часа.

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