Сотрудники больницы продавали иглы от капельницы популярного певца

Кроме того, многие из них не отказали себе в удовольствии полежать на кровати Линя Цзюньцзе, когда он выписался.

11 работников китайской больницы отстранили после того, как стало известно, что они продавали иголки от капельницы популярного поп-певца Линя Цзюньцзе. Об этом сообщает портал AsiaOne.

После выступления в городском округе Чжэньцзян артист почувствовал, что простудился, и отправился в больницу. Там ему поставили капельницу, а через некоторое время стало известно, что кто-то решил подзаработать, продавая в Сети фанатам музыканта иглы и упаковки от раствора для инъекций, которые ему вводили.

Также стало известно, что после выписки певца многие работники больницы лежали на его кровати. После скандала администрация клиники отстранила от работы 11 человек.

Линь Цзюньцзе — один из самых высокооплачиваемых азиатских исполнителей. В 2017 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда подписал 3052 диска менее чем за три часа.