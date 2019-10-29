В США предложили ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Член конгресса США от республиканцев Энди Барр предложил ввести новые санкции против строительства "Северного потока — 2". На этот раз он предлагает наложить ограничения на трубоукладочные суда и иностранные субъекты, которые несут ключевую роль в проекте. Конгрессмен уже подготовил соответствующий законопроект, о чём сообщается на сайте Барра.
— Законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта "Северный поток — 2", которые используются с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии, — говорится в заявлении конгрессмена.
Барр также предлагает предоставить американскому президенту полномочия, которые позволят вводить санкции против субъектов, оказывающих финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, связанным со строительством газопровода.
Он убеждает, что "Северный поток — 2" — политический инструмент, а не коммерческий проект. Более того, России этот проект якобы нужен, чтобы распространять "вредоносное" влияние в Европе.
Газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.
Против его строительства выступала Украина, которая боится потерять финансовую выгоду от транзита российского газа.
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