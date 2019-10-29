В США предложили ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Американский конгрессмен заявляет, что газопровод якобы политический инструмент, а не коммерческий проект.

Член конгресса США от республиканцев Энди Барр предложил ввести новые санкции против строительства "Северного потока — 2". На этот раз он предлагает наложить ограничения на трубоукладочные суда и иностранные субъекты, которые несут ключевую роль в проекте. Конгрессмен уже подготовил соответствующий законопроект, о чём сообщается на сайте Барра.

— Законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта "Северный поток — 2", которые используются с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии, — говорится в заявлении конгрессмена.

Барр также предлагает предоставить американскому президенту полномочия, которые позволят вводить санкции против субъектов, оказывающих финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, связанным со строительством газопровода.

Он убеждает, что "Северный поток — 2" — политический инструмент, а не коммерческий проект. Более того, России этот проект якобы нужен, чтобы распространять "вредоносное" влияние в Европе.

Газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.

Против его строительства выступала Украина, которая боится потерять финансовую выгоду от транзита российского газа.