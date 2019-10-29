После прорыва дамб в Сибири зафиксировано экстремальное загрязнение воды

Из-за ЧП на золотодобывающем предприятии был произведён отбор проб из реки Сисим и местного водохранилища.

Росгидромет зафиксировал "экстремально высокое" загрязнение воды в реке Сисим сразу после прорыва дамб в Красноярском крае.

— По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00 часов, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) ионами меди (206 предельно допустимых концентраций) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК), а в пробах воды, отобранных в 22:00 часа, было зарегистрировано ЭВЗ ионами меди (109 ПДК) и ВЗ ионами цинка (16 ПДК), — сообщается на сайте ведомства.

При этом в водах Красноярского водохранилища подобных загрязнений не обнаружили.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября: в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушились дамбы золотодобывающей артели. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники, в результате погибло 17 человек. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ на объектах предприятия.