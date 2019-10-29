Лайф публикует фото с места столкновения самолёта с птицей в Новом Уренгое

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры последствий столкновения самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" с птицей.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно тушку белой окровавленной птицы, застрявшей в зоне шасси. На корпусе самолёта в месте столкновения с пернатым слезла краска.

Напомним, "суперджет" авиакомпании "Ямал", летевший из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой, при посадке столкнулся с птицей. На борту находилось 73 пассажира и четыре члена экипажа. Лайнер отстранён от полётов, расследованием происшествия займётся специальная комиссия.

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