Москвичка устроила дебош из-за увольнения и попала в больницу

Полицейские задержали гражданку в тот момент, когда она пыталась прорваться в офис столичной фирмы, из которой её ранее хотели уволить.

Жительница Москвы попала в больницу после нервного срыва, который произошёл на фоне скандала на работе. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Поступило заявление о неадекватном поведении гражданки, которую не пустили в офис, а ранее хотели уволить. Женщина заявила, что её хотят уволить якобы незаконно, а она "умнее всех и лучше всех работает", — цитирует агентство собеседника.

На место инцидента был вызван наряд полиции. Правоохранители убедились в том, что женщина ведёт себя не совсем адекватно, после чего доставили её в отдел внутренних дел. Там москвичке вызвали бригаду скорой помощи.

Сейчас уволенная сотрудница с нервным срывом находится в медицинском учреждении. По факту происшествия стражи порядка инициировали проверку.

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