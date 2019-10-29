Кировские врачи спасли новорождённого малыша с кишечником в груди

Ещё до рождения малыша медики зафиксировали у него дефект, угрожающий жизни. Кишечник ребёнка сместился в грудную полость, но медики смогли это исправить.

Кировским врачам удалось провести сложнейшую операцию и вправить сместившийся в грудную клетку кишечник маленького пациента, который родился всего два дня назад. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Ещё до рождения малыша медики зафиксировали у него диафрагмальную грыжу. Из-за врождённого порока кишечник ребёнка сместился в грудную полость. Несмотря на сложность поставленной задачи, врачи с ней успешно справились.

— Объём грудной полости ребёнка по размеру меньше кулака взрослого человека. Нам было необходимо в этом небольшом пространстве проделать сложную манипуляцию: вправить кишечник и зашить диафрагму. Именно поэтому очень важным аспектом в данном случае являлась визуализация, — рассказал хирург детской областной больницы Виталий Лапшин.

Он добавил, что провести операцию "прицельно точно" удалось в том числе и благодаря новой видеоэндоскопической стойке, которая поступила в распоряжение больницы и помогает проводить операции подобной сложности.