Архангельский каннибал пойдёт под суд за убийство троих человек — видео

Во время следственных действий он показал, куда спрятал останки своих жертв. В тех же мешках были найдены кости кошек и собак, которых он также употребил в пищу. Кстати, эксперты признали его вменяемым.

В Архангельской области перед судом предстанет 51-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве трёх собутыльников и в употреблении в пищу их останков. Жуткие преступления были совершены в период с весны 2016 года по март 2017-го. По версии следствия, обвиняемый зарезал трёх знакомых, пока они спали после употребления спиртного. Трупы он расчленил, мягкие части съел, а остальное клал в пакеты и выбрасывал в реку. Вместе с человеческими останками в этих мешках были найдены кости кошек, собак и других мелких животных, которые обвиняемый тоже употребил в пищу.

При каких обстоятельствах каннибала удалось задержать, пока не известно. Нет данных и о том, как долго он провёл в СИЗО. Раскрыть его преступления было сложно, поскольку жертв никто не искал. Один из убитых, например, считался выехавшим на заработки. У двух других вообще не было родных и близких, поэтому заявлений об их исчезновении в органы не поступало.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый признан вменяемым. Более того, следствие указывает на его дерзость, беспринципность и холодный расчёт.

— Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего, — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, что в конце августа суд вынес приговор "врачу"-каннибалу из Челябинска. При задержании мужчины у него дома обнаружили наркотики. На суде он заявил, что использовал их в качестве приправы к еде. А валдайского поэта-каннибала некоторое время назад осудили на 19 лет.