В Ленобласти безработная выкрала дорогого бойцовского петуха из чужой квартиры

Украденная птица была представителем вида редких бойцовских петухов шамо, отличающихся высоким уровнем выносливости, ростом и мускулистостью.

Полицейские задержали в Ленинградской области женщину, которая пробралась в чужую квартиру и выкрала дорогого бойцовского петуха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 октября, в Приозёрском районе. Грабительница разбила окно в квартире на первом этаже и стащила редкого бойцового петуха породы шамо.

Владельцы пернатого обратились в полицию. По их подсчётам, сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении была задержана 27-летняя безработная женщина. У неё в квартире и нашли петуха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что шамо — порода бойцовских петухов, ввезённая в Японию из Таиланда. В переводе с японского "шамо" означает "истребитель". Бойцовские петухи этой породы считаются одними из наиболее популярных в мире.