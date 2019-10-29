Промышленный альпинист показал "детишкам", как тяжело достаются деньги — видео

Действие эмоционального ролика происходит на одной из башен комплекса "Москва-сити".

Промышленный альпинист, взбираясь на башню "Москва-сити", показал детям, как тяжело ему достаются деньги, которые они потом тратят на всякие мелочи.

— Детишки, вот так папе денежки достаются. Вот так вот: три этажа, полчаса вверх, сам в мыле, — комментирует мужчина.

На видео мужчина поднимается по зданию и параллельно ведёт виртуальный разговор с детьми. При этом, глядя на лицо героя ролика, охотно верится, что работа промышленного альпиниста требует недюжинной храбрости и сноровки.