Глава МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. В этом убеждён глава МИД Украины Вадим Пристайко.

— Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он чётко осознаёт, что можно и как можно достичь, — заявил Пристайко журналистам в Мариуполе.

Как уже сообщал Лайф, лидеры общались несколько раз по инициативе Зеленского. Последний их разговор прошёл в начале сентября, где они обсудили итоги обмена пленными между Россией и Украиной.