Глава МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным

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Коллаж © LIFE. Фото © Ukrainian Presidential Press Office via AP, © Valery Sharifulin, TASS News Agency Pool Photo via AP

Украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. В этом убеждён глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он чётко осознаёт, что можно и как можно достичь, — заявил Пристайко журналистам в Мариуполе.

Как уже сообщал Лайф, лидеры общались несколько раз по инициативе Зеленского. Последний их разговор прошёл в начале сентября, где они обсудили итоги обмена пленными между Россией и Украиной.

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