В Кузбассе годовалая малышка играла с таблетками и умерла от передозировки

СУ СКР по Кемеровской области уже начало доследственную проверку по факту смерти ребёнка.

В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту смерти годовалой девочки из Белова. Предполагается, что малышка отравилась таблетками.

— Предварительно установлено, что 20-летняя женщина с дочерью пришли в гости к родственникам. Пока мать находилась в одной комнате, девочка играла в другой. Через некоторое время женщина решила проверить дочь и обнаружила рассыпанные рядом с ней на полу таблетки и коробочку с лекарствами, — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Подозревая, что ребёнок мог их проглотить, мать спровоцировала у девочки рвоту и уложила её спать. Позднее малышке стало плохо и её госпитализировали, но уже в больнице врачи констатировали смерть.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства происшествия. И по итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям матери.

Ещё одна шокирующая трагедия произошла на Урале: младенец умер от голода, когда мать бросила его одного дома. Тело внука обнаружила бабушка, которая приехала проведать родственников.