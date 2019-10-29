Парк "Патриот" в честь пятилетия проведёт реконструкцию битвы за Москву

Также посетители смогут осмотреть все объекты и площадки, ознакомиться с образцами бронетанковой и авиационной техники, тренажёрами и симуляторами.

Подмосковному парку культуры и отдыха вооружённых сил "Патриот" исполняется пять лет, в честь этого 30 октября здесь пройдёт день открытых дверей. Об этом сообщается на сайте парка.

А второго ноября состоится масштабная военно-историческая реконструкция событий 1941 года. В программе также — курс молодого бойца на 15 интерактивных площадках, реконструкция боя "Защитим Москву!" и мастер-классы военных профессионалов.

Напомним, территория уникального парка вмещает не только военно-патриотический парк, но и функционирующие передовые полигоны, оснащённые всеми видами географических рельефов для отработки ведения боевых действий.

В распоряжении гостей парка — музейный комплекс с образцами исторической техникой. Также посетители смогут осмотреть военно-партизанскую деревню, где воспроизвели быт партизанских отрядов с тематическими блиндажами.

Кроме того, на территории парка работает центр военно-тактических игр, где каждый сможет найти занятие по душе.

Помимо всего прочего "Патриот" является незаменимой площадкой международного военно-технического форума "Армия". В его рамках гостям демонстрируют передовые разработки отечественного оружия, военной техники и технологий, а также заключают крупнейшие контракты.

Лайф сообщал, что за шесть дней Международный военно-технический форум "Армия-2019" посетило более одного миллиона человек. По итогам форума Минобороны РФ подписало контракты на один триллион рублей.