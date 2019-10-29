В Кремле рассказали о плюсах санкций

Россия не была инициатором санкционного обмена, а введённые в 2014 году контрсанкции стали вынужденной мерой. Однако в этой ситуации есть и плюсы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Меры эти вынужденные, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями не по нашей инициативе, — отметил он. — Нет худа без добра, есть определённые плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики.

При этом Песков не стал комментировать исследование экономистов о потерях россиян от санкций, поскольку не знаком с деталями.