Уральский пёс-донор Фугас из ОМОНа спас жизнь десяти собратьям

По словам кинолога, служебные собаки лучше всех подходят на роль доноров. Ведь они здоровы и регулярно обследуются.

Немецкая овчарка по кличке Фугас на протяжении уже шести лет является донором крови для собратьев. Об уникальной собаке-доноре, служащей в челябинском ОМОН на транспорте, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По словам хозяйки Фугаса, кинолога спецподразделения полиции Анны Андреевской, впервые на переливание крови его отвезли в возрасте двух лет.

— Он у меня с двух месяцев, сейчас ему восемь с половиной лет. По моим подсчётам, Фугас стал донором в общей сложности для десяти собак. Вообще, служебные собаки, как никто другой, подходят для донорства — они здоровы и регулярно проходят ветеринарный контроль, — сказала прапорщик полиции.

Она добавила, что процедуры переливания крови Фугас нисколько не боится. Забор проходит для него безболезненно и не вредит здоровью.

Недавно Фугас спас хаски по кличке Юта. За это хозяйка, как и всегда, щедро наградила его говяжьим рулетом. Впрочем, пёс получает не только съедобные награды: от Росгвардии он получил не одну благодарность.