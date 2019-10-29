Под Воркутой продавщицы подняли на смех "мамкиного грабителя" с "пушкой"— видео

Бессердечные сотрудницы супермаркета настолько были заняты выкладкой товара, что даже не потрудились сделать вид, что испугались малолетнего налётчика.

В заполярном посёлке Воргашор под Воркутой две продавщицы супермаркета похоронили криминальную мечту местного подростка. Накануне туда ворвался 14-летний школьник и, размахивая пневматическим пистолетом, потребовал у них деньги под угрозой расправы.

Однако начинающий "гангстер" выбрал неудачное время для налёта: сотрудницы торговой точки торопились выложить товар на витрины после недавней поставки. Женщины были настолько заняты своей работой, что проигнорировали грабителя, а когда он, дабы привлечь внимание, начал размахивать "пушкой" перед лицом у кассирши, пытаясь доказать, что оружие настоящее, она со смехом начала снимать "грабителя" на телефон.

"Мамкиному гангстеру" не оставалось ничего другого, кроме как покинуть место преступления ни с чем. Вот только провалившаяся попытка ограбить супермаркет стала лишь началом всех его проблем.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия), — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Коми.

Ранее на Урале дети с пистолетом напали на продавца магазина игрушек. К счастью, оружие оказалось ненастоящим. Одного из ребят женщине удалось задержать.