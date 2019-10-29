ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

Размер взноса каждый россиянин будет определять самостоятельно и сможет изменить своё решение неограниченное количество раз. Также можно будет сколько угодно приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, не превышающий пять лет.

Центральный банк и Министерство финансов РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Предложенная система позволяет россиянам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

— Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой — гарантированно, с третьей стороны, чтобы инфраструктура была организована так, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, — приводит слова замминистра финансов Алексея Моисеева РИА "Новости".

Новая система будет добровольной. Взносы физических лиц по ГПП, не превышающие 6% от зарплаты, не будут облагать налогом на доход.

В случае если работодатель софинансирует взносы сотрудников, он получит льготы в виде повышающего коэффициента при расчёте налога на прибыль компании. Кроме того, ему предоставят социальный вычет в случае, если работник отправляет в частный фонд более 6% своей зарплаты.

Также авторы проекта предусмотрели период "охлаждения" продолжительностью шесть месяцев с начала формирования пенсионного плана. В этот период можно будет вернуть перечисленные средства.

Ранее СМИ рассказали о новой "наследуемой" пенсии. По их данным, новая программа позволит получать начисления после наступления нужного возраста либо спустя 30 лет после начала участия в проекте.