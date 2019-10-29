ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

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Фото © ТАСС / Александр Некрасов

Размер взноса каждый россиянин будет определять самостоятельно и сможет изменить своё решение неограниченное количество раз. Также можно будет сколько угодно приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, не превышающий пять лет.

Центральный банк и Министерство финансов РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Предложенная система позволяет россиянам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой — гарантированно, с третьей стороны, чтобы инфраструктура была организована так, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, — приводит слова замминистра финансов Алексея Моисеева РИА "Новости".

Новая система будет добровольной. Взносы физических лиц по ГПП, не превышающие 6% от зарплаты, не будут облагать налогом на доход.

В случае если работодатель софинансирует взносы сотрудников, он получит льготы в виде повышающего коэффициента при расчёте налога на прибыль компании. Кроме того, ему предоставят социальный вычет в случае, если работник отправляет в частный фонд более 6% своей зарплаты.

Также авторы проекта предусмотрели период "охлаждения" продолжительностью шесть месяцев с начала формирования пенсионного плана. В этот период можно будет вернуть перечисленные средства.

Ранее СМИ рассказали о новой "наследуемой" пенсии. По их данным, новая программа позволит получать начисления после наступления нужного возраста либо спустя 30 лет после начала участия в проекте.

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