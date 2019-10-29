Песков отреагировал на исследование о страхах россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что в Кремле проведут глубокий анализ результатов исследования о страхах россиян.

— Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов, — пояснил он.

Песков добавил, что нужен более глубокий анализ, чтобы понять причины и отношение россиян к происходящему.

Ранее опрос "Левада-центра" показал, что в число наибольших страхов россиян вошли произвол властей, болезни и потеря близких.