Суд отклонил жалобу Калви на продление домашнего ареста

Московский городской суд признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и советнику фонда по финансовым услугам французу Филиппу Дельпалю. Об этом сообщает ТАСС.

— Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — огласила решение судья.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд освободил американского инвестора из СИЗО 11 апреля и отправил под домашний арест до 14 июля, который потом продлевался до 13 октября и до 20 января.