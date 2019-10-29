Восьмилетнего мальчика засосало в трубу бассейна на объекте СВР в Москве

Прибывших на место врачей скорой шокировал тот факт, что ребёнка пытался откачать инструктор, а медсестра просто стояла рядом.

На территории части Службы внешней разведки (СВР) России в Москве погиб восьмилетний мальчик — его засосало в очистительную трубу бассейна. Как сообщил источник Лайфа, врач и медсестра, находившиеся на месте, не оказали ребёнку никакой помощи.

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 октября. Четверо взрослых смогли самостоятельно вытащить мальчика из воды.Скорая прибыла только через 10 минут, так как из-за режимности объекта их не пропускали на территорию. На месте ЧП они увидели шокирующую картину: пострадавшего ребёнка пытался откачать инструктор бассейна, а врач и медсестра просто стояли рядом.

Медики также отказались что-либо пояснять скорой, обосновав это тем, что им запрещено.

Приехавший реаниматолог ещё в течение часа пытался спасти ребёнка, но мальчик умер от асфиксии.