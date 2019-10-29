Сценаристы "Игры престолов" отказались снимать сериал по "Звёздным войнам"

В августе Бениофф и Уайсс заключили крупный контракт с Netflix, после которого на другие проекты у них просто не осталось времени.

Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс отказались участвовать в создании сериала по фантастической саге "Звёздные войны". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

— В сутках всего 24 часа, поэтому мы поняли, что если возьмёмся за этот сериал, то тогда не сможем в полной мере посвятить себя ни "Звёздным войнам", ни нашим проектам для Netflix, — рассказали сценаристы.

В августе этого года Бениофф и Уайсс заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов на съёмки фильмов и телешоу.

Ранее сценаристы признали свои ошибки в работе над "Игрой престолов" после шквала критики, поступившей в их адрес после финального сезона.