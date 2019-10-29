В Москве закрыли фирму, нелегально торговавшую спермой и яйцеклетками

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Фото © Pixabay

После использования этих биоматериалов у одной женщины родился ребёнок с генетическими отклонениями.

В Москве пресекли деятельность иностранной компании, которая через Интернет незаконно продавала сперму и яйцеклетки для искусственного оплодотворения. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Росздравнадзора.

Ранее в ведомство с жалобой обратилась жительница столицы, которая воспользовалась услугами этой компании. В результате у неё родился ребёнок с генетическими отклонениями.

Также стало известно, что на прошлой неделе Коптевский районный суд признал размещённую на сайте компании информацию запрещённой к распространению на территории России.

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