Семья случайно соорудила взрывное устройство и убила женщину

Инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой определению пола будущего ребёнка.

В американском штате Айова семья случайно соорудила взрывное устройство, из-за которого погибла женщина, сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой будущему ребёнку пары. Семья решила устроить эффектный и запоминающийся праздник и соорудила специальное устройство: стенд с цветным порохом должен был феерично ознаменовать пол малыша.

Но вместо этого он взорвался и кусок металла попал в 56-летнюю женщину, присутствующую на празднике. Она скончалась на месте.