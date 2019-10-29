Москвичам рассказали, как вернуть упавшие в шахту лифта или мусоропровод вещи

Сообщить о пропаже можно не только с помощью звонка, но и через приложение "Госуслуги Москвы".

Случайно упавшие в мусоропровод или шахту лифта вещи можно вернуть, позвонив в Единый диспетчерский центр. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Сообщить о пропаже можно не только с помощью звонка, но и через приложение "Госуслуги Москвы". Для этого в общем каталоге нужно выбрать раздел ЕДЦ и вкладку "Лифты" для сообщения о падении вещи в шахту. Если нужно что-то вытащить из мусоропровода, то заявку можно оформить выбрав "Другое".

— Эти же вкладки можно найти в строке поиска по ключевым словам. Оставить заявку также можно, позвонив в Единый диспетчерский центр по телефону. В случае если вещь будет найдена сотрудниками "Жилищника" или компании, обслуживающей лифты, с горожанами свяжутся диспетчеры и объяснят, куда прийти, чтобы забрать их, — цитирует представителей ведомства агентство городских новостей "Москва".

В департаменте рассказали, что в этом году жители столицы чаще всего роняли в шахты и мусоропроводы ключи, деньги, телефоны и документы. Число подобных обращений превысило 5,2 тысячи.