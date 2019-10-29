Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся горнолыжные туры

Стоимость путёвок на зарубежные курорты выросла на 15%, а вот на российские — почти не изменилась.

Стоимость горнолыжного отдыха в России за последний год практически не изменилась, сообщает турагентство Travelata.

Проанализировав продажи, эксперты выяснили, что почти половина россиян (47%) приобрела поездки на отечественные курорты. На втором месте находится Андорра (19%), на третьем — Италия (16%). Уступают им Австрия и Болгария — по 9% от числа всех проданных путёвок.

В 2019 году отдых на горнолыжных курортах России подешевел на 1000 рублей — до 45 тысяч в среднем. Это в два раза дешевле стоимости средней путёвки за рубеж — 112 тысяч рублей (96 тысяч в прошлом году).

Ранее стало известно, где российские туристы планируют встретить Новый год.