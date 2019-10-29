Опубликовано видео обыска с "раздеванием" школьницы в магазине на Алтае

Девочке-подростку пришлось снять куртку и даже ботинки, чтобы доказать, что она ничего не воровала.

В распоряжении издания "Говорит Москва" оказалось видео с камер наблюдения в одном из торговых центров Горно-Алтайска, где девочку-подростка заподозрили в воровстве и унизительно обыскали.

На кадрах видно, как продавщица просит юную покупательницу, на которую "запищала" защитная рамка, показать содержимое своей сумки. Затем девушка снова оказывается в кадре, снимая куртку и даже ботинки, чтобы доказать, что она ничего не воровала.

Отметим, что в администрации торговой точки факт обыска категорически опровергли. Там заявили, что в случае подозрений сотрудники магазина вызвали бы полицию.

— Была сработка антикражного оборудования, и девушку попросили пройти в обратную сторону в рамку и вернуться назад. То есть никоим образом её никто не досматривал, — утверждал директор по корпоративной безопасности торговой сети "Новэкс" Олег Литвинов.

Напомним, что скандал разгорелся после обращения матери школьницы, которая рассказала о недопустимом поведении сотрудниц ТЦ. По её словам, после обыска с раздеванием в торговом зале её ребёнка отвели в укромное место и потребовали показать содержимое бюстгальтера. После этого, не обнаружив ничего подозрительного, школьницу отпустили, не посчитав нужным ни сообщить об инциденте родителям, ни принести извинения.