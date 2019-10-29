В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газовому вопросу

Позиция России была изложена на переговорах трёхсторонней комиссии с участием ЕС и Украины, прошедших накануне.

Отсутствие судебных претензий является условием достижения новых договорённостей по транзиту и поставкам газа на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Позиция России вчера (28 октября на трёхсторонних переговорах РФ, Евросоюза и Украины по газу. — Прим. Лайфа) была изложена. В том числе, конечно, речь идёт о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договорённости, — сказал Песков.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства, но в качестве запасного варианта может продлить действующий контракт.

Напомним, Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа. Если Украина, как член Европейского энергетического сообщества, примет законодательные нормы к началу следующего года, то оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Ранее в Москве уже заявили о готовности изменить условия контракта транзита газа, если Киев его продлит.