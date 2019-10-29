Енот Мошка и щенок Брошка стали лучшими друзьями в иркутском мини-зоопарке

Несмотря на малый возраст, животные уже начинают перенимать повадки друг друга, чем удивляют зоологов.

Енот Мошка и щенок Брошка стали лучшими друзьями в Доме природы Иркутска. Животные вместе едят, играют и перенимают повадки друг друга. Видео о жизни друзей было опубликовано в группе "Вести-Иркутск | Новости Иркутской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Енота разлучили с семьёй в раннем возрасте. Его мать не могла справиться с пятью детёнышами, поэтому Мошку поселили в Доме природы и начали искать ему друга. Выбор зоологов пал на собаку, поскольку она не так опасна, как кошки: не может заразить вирусами и сильно поцарапать.

— Они не просто отлично друг с другом уживаются, а перенимают поведенческие повадки. Собака у нас уже научилась лазать по человеку. Но енот в плане обучения побеждает собаку, — рассказала волонтёр Евгения Рыжова в интервью "Мир 24".

Собака Брошка уже научила енота есть из миски и брать твёрдую пищу. Еноту помимо основного рациона дополнительно дают фрукты, которые необходимы для роста и развития. Брошка тоже к ним пристрастилась: с недоверием берёт кусочки, но тоже ест.

— Иногда енот забирается куда-то наверх, собака грустно садится внизу, а иногда даже начинает подвывать. Наблюдать такое даже мне грустно! Я не знаю, как они воспринимают друг друга: собака думает, что она енот, или енот думает, что она собака? — заключила Рыжова.

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