Путин назвал Примакова примером "деятельной любви к Родине"

Президент выступил на открытии памятника ученому и политику, которому в этот день исполнилось бы 90 лет.

Президент России Владимир Путин сегодня выступил на церемонии открытия памятника государственному деятелю, патриарху российской политику Евгению Примакову. Скульптура, окруженная четырьмя каменными обелисками, появилась в сквере у здания министерства иностранных дел. Монумент создал авторский коллектив под руководством народного художника России Георгия Франгуляна. Каждый из обелисков олицетворяет различные направления деятельности — Примакова — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

— Я часто обращаюсь к нашим с ним встречам и откровенным беседам. Он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности, — заявил на церемонии открытия памятника Владимир Путин (прямую трансляцию вел Лайф).

Евгений Примаков — бывший глава МИД РФ (1996–1998 годы), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991) и директор Службы внешней разведки России (1991–1996). Наиболее ярким и известным политическим решением Примакова была отмена в 1999 году визита в Вашингтон, произошедшая прямо в воздухе во время полета над Атлантикой. Получив информацию о намерении Североатлантического военного блока бомбить Югославию, он принял решение немедленно возвращаться. Подробнее о вехах политической биографии Примакова читайте на сайте uznayvse.ru

В 2015 году дипломат скончался после продолжительной борьбы с раком печени. Евгений Примаков похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.