В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что в регионе планируют отказаться от домашних заданий в школах. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

— Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От неё будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, — заявил Савченко.

Он также уточнил, что уже поручил Департаменту образования изменить действующую систему.

Напомним, ранее на Сахалине школьники избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю дать им домашнее задание. Девочку госпитализировали с лёгким сотрясением мозга.