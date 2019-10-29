Губайдулин, кинувший бутылку в полицейского на акции в Москве, объявлен в розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина. Он покинул Россию, несмотря на подписку о невыезде. Теперь его просят заочно арестовать, сообщила пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

— В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, — сообщила Царёва.

Как уже сообщал Лайф, 18 сентября суд освободил из-под стражи программиста Айдара Губайдулина, который кинул бутылку в полицейского на несогласованной акции в Москве. Материалы дела постановили вернуть в прокуратуру. Самому Айдару избрали меру в виде подписки о невыезде. Однако на днях стало известно, что он покинул Россию.