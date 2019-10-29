Учёные рассказали о пользе самовлюблённости для здоровья

По мнению специалистов, нарциссизм помогал нашим предкам выживать в древние времена.

Люди с классическим нарциссизмом обладают сильной психологической стойкостью и реже страдают от депрессии. Об этом говорится в исследовании Университета Квинс в Белфасте.

— Мы задали себе простой вопрос: если самовлюблённость настолько нездоровая черта характера, как это принято считать, почему она продолжает существовать и почему число людей с ней растёт в последнее время? — рассказал психолог Костас Папагеоргиу.

Исследователи изучили черты личности у 700 добровольцев. Анализируя результаты, они выявили закономерность: люди с высоким уровнем самовлюблённости отличаются повышенной психологической стойкостью, что, в свою очередь, влечёт неподверженность депрессии и способность противостоять стрессу.

С эволюционной точки зрения, отмечает Папагеоргиу, это говорит о том, что самовлюблённость помогала человеку выживать на заре развития вида.