Бесплатные лекарства и тёплые скамейки вошли в топ-5 региональных практик ЭИСИ

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал свежую пятёрку лучших практик регионального управления в период с 21 по 27 октября 2019 года. На этот раз отличились Воронежская область, Якутия, Кубань, Мурманская область и Москва.

На первую строчку аналитики ЭИСИ поместили региональный "материнский капитал", который с декабря 2019 года будет выплачиваться жительницам Воронежской области с подачи губернатора Александра Гусева. Эксперты уверены, что поддержка материнства и детства должна быть одним из приоритетных вопросов для каждого региона, одной федеральной программы тут недостаточно. Без активного участия региональных властей, например, будет невозможно реализовать национальный проект "Демография".

— Эта практика — хороший пример внимания к людям на местах и ответственного подхода со стороны региональной власти, — считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова.

"Серебро" и вторая строчка рейтинга достаются властям Москвы за программу по обеспечению сердечников бесплатными лекарствами, которые часто бывают людям не по карману. Городом будут закупаться восемь новых препаратов для больных, перенёсших острый инфаркт миокарда, страдающих мерцательной аритмией или имеющих высокий уровень холестерина в крови. Получать бесплатные лекарства будет около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей.

О востребованности этой инициативы говорить даже не приходится: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до сих пор в лидерах печального списка. При этом эксперты отмечают быстрые сроки внедрения программы: обратиться за лекарствами можно будет уже с января 2020 года.

— Программа Правительства Москвы по бесплатному лекарственному обеспечению страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями не только поможет сохранить жизни этих граждан, но и станет примером осознанного отношения к здоровью для других, — комментирует политконсультант Алёна Август.

На третьей строчке рейтинга лучших практик регионального управления оказался не проект или документ, а ютуб-канал. Его название — "Айсблог", а его автор и ведущий — глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Первый выпуск посвящён развитию стрит-арта в республике. Приглашённый эксперт — уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля "Место" Никита Кузнецов (Nomerz). Глава региона попросил подписчиков канала написать в комментариях, кого бы они хотели видеть в качестве гостя в следующих сериях.

Эксперты поставили Николаеву лайк за демонстрацию открытости власти и готовность обсуждать с местными жителями вопросы регионального развития.

— Знаю, что проект привлёк внимание не только со стороны жителей, но и обсуждается в профессиональной среде, на федеральном уровне. Замечу, что Айсен Николаев имеет широкую поддержку в регионе, является лидером и вне формальных структур. Поэтому "Айсблог" точно укрепит и придаст позитивную динамику образу руководителя региона, — отмечает директор по политическому анализу института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский.

На четвёртой строчке рейтинга ЭИСИ оказался Фонд защиты прав дольщиков, который приступит к работе в Краснодарском крае. Организация была создана по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, а её учредителем стал Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Благодаря Фонду защиты прав дольщиков появится возможность финансирования завершения долгостроев за счёт федеральных и краевых средств. Эксперты считают, что другим регионам стоит обратить внимание на то, как будет идти реализация проекта, и брать технологию решения вопроса на вооружение.

А замыкает пятёрку по-настоящему тёплая инициатива из столицы Заполярья. Там началась установка особенных скамеек, о которых северяне мечтали много лет и даже агитировали за них в соцсетях. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис услышал горожан. Теперь во время зимних прогулок они смогут отдохнуть на скамейках, которые оснащены подогревом, USB-разъёмами, защищены от влаги и способны выдержать температуру до –40 градусов. Скамейки уже установлены в сквере "Молодёжный". В течение ближайших месяцев ими будет оснащено ещё несколько улиц и скверов.