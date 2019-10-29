Школьники из РФ завоевали 15 медалей на международной олимпиаде по астрономии

Отбор в команду страны проводится с помощью тестового задания на учебных сборах.

Российские школьники завоевали 15 медалей на XXIV Международной астрономической олимпиаде, которая проходила в румынском городе Пьятра-Нямц. Соревнование состояло из трёх туров: теоретического, практического и наблюдательного.

— Астрономией я занимаюсь с девятого класса, то есть чуть больше двух лет. Самым сложным был наблюдательный тур, потому что, хотя погода и была удачная, мешало то, что тур проводился очень близко к городу, а освещение всё не выключишь, поэтому свет мешал, — рассказал Лайфу участник из Санкт-Петербурга Артём Гордеев, завоевавший золото.

Сейчас Артём думает о поступлении в Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ.

— На этой олимпиаде я был три раза, каждый раз готовился по месяцу. Больше всего понравилось, что можно пообщаться с представителями других стран, впечатления остались только положительные, — поделился ещё один обладатель золотой медали Сулейман Казимов из Саранска.

По словам тренера российской команды Алексея Акиньщикова, в качестве подготовки к международным соревнованиям школьники проходят учебные сборы два раза в год. На них они слушают лекции, решают различные задачи и работают с телескопами. После этого на основе теста уже проводится отбор в сборную России.

— Приятной неожиданностью стало закрытие олимпиады, когда один за другим наши школьники были удостоены высоких наград. Мы надеялись на нечто подобное, но каждый раз это особенный момент, — отметил Акиньщиков.