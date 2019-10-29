В Сирии обстреляли погранпереход, где находился российский военный патруль

В Сирии нанесли артобстрел по погранпереходу "Дарбасийя" на северо-западе сирийской провинции Хасеке. В этот момент там находилась колонна российской военной полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сирийское государственное ТВ.

По данным СМИ, несколько человек пострадали. Однако не уточняется, кто именно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.