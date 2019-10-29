Лайф публикует фото из комнаты студента, готовившего нападение на техникум

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Фото © LIFE 

В распоряжении Лайфа оказались фотографии из комнаты студента Бориса Банина, арестованного за подготовку нападения на однокурсников в подмосковном техникуме.

<p>Фото © LIFE</p>

После обыска здесь осталось немного вещей: одежда, шампунь, учебные конспекты. Как стало известно Лайфу, вместо Бориса в комнату общежития уже заселили другого студента.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, ранее стало известно, что 18-летнего Бориса задержали и арестовали. По данным следствия, он хотел расправиться с однокурсниками и преподавателем из-за личных конфликтов.

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