Лайф публикует фото из комнаты студента, готовившего нападение на техникум

В распоряжении Лайфа оказались фотографии из комнаты студента Бориса Банина, арестованного за подготовку нападения на однокурсников в подмосковном техникуме.

После обыска здесь осталось немного вещей: одежда, шампунь, учебные конспекты. Как стало известно Лайфу, вместо Бориса в комнату общежития уже заселили другого студента.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летнего Бориса задержали и арестовали. По данным следствия, он хотел расправиться с однокурсниками и преподавателем из-за личных конфликтов.