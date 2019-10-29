Рядом с российским военным патрулём в Сирии взорвали неустановленное устройство

Российская военная полиция в Сирии не попадала под артобстрел, однако рядом с бронеавтомобилями неизвестные подорвали неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
— Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности, — пояснил он.
Однако рядом с российской бронетехникой было подорвано неустановленное устройство. Это произошло, когда российская военная полиция подъезжала на встречу с турецкими военными на пункте перехода "Дербисия".
— Рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства, — пояснили в Центре по примирению враждующих сторон.
В военном ведомстве сочли это провокацией для срыва встречи российских и турецких военных. Однако переговоры прошли в плановом режиме.
Кроме того, никто из военных не пострадал, бронемашины также не получили никаких повреждений.
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