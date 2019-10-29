Рядом с российским военным патрулём в Сирии взорвали неустановленное устройство

Российские военные считают, что неизвестные таким образом попытались организовать провокацию, чтобы сорвать встречу с турецкой стороной.

Российская военная полиция в Сирии не попадала под артобстрел, однако рядом с бронеавтомобилями неизвестные подорвали неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

— Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности, — пояснил он.

Однако рядом с российской бронетехникой было подорвано неустановленное устройство. Это произошло, когда российская военная полиция подъезжала на встречу с турецкими военными на пункте перехода "Дербисия".

— Рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства, — пояснили в Центре по примирению враждующих сторон.

В военном ведомстве сочли это провокацией для срыва встречи российских и турецких военных. Однако переговоры прошли в плановом режиме.

Кроме того, никто из военных не пострадал, бронемашины также не получили никаких повреждений.