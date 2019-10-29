Уральского адвоката подозревают в растлении падчерицы

При обыске у мужчины обнаружили массу детской порнографии и незарегистрированное ружьё.

В Челябинске задержали адвоката, подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении своей падчерицы. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на коллегу юриста.

По словам собеседника агентства, адвокат женился на 39-летней женщине и на протяжении нескольких лет насиловал её дочь от первого брака. При обыске у мужчины обнаружили большие объёмы детской порнографии, а также незарегистрированное гладкоствольное ружьё.

В пресс-службе челябинского управления СКР заявили, что информации о задержании юриста у них нет.