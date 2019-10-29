Актрису Кейт Бекинсейл и её больного кота вывезли из дома в горящей Калифорнии

На фоне чрезвычайного положения свои дома также покинули баскетболист Леброн Джеймс, актёр Арнольд Шварценеггер и актриса Кейт Хадсон.

Американскую актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе из-за масштабных лесных пожаров. Об этом актриса сообщила в своём инстаграме.

Заверив подписчиков, что с ней всё в порядке, она поблагодарила пожарных и всех неравнодушных, кто был готов прийти на помощь.

— Мы в безопасности. Большое спасибо всем, кто посреди ночи помог мне и моим животным, включая больного кота, выбраться из дома, — написала она.

Свои дома также покинули баскетболист Леброн Джеймс, актёр Арнольд Шварценеггер, актриса Кейт Хадсон и другие.

Напомним, в Калифорнии действует чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Стихийное бедствие также повлекло перенос даже премьеры нового "Терминатора".