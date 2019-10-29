Впавшую в кому россиянку доставили из Турции в Петербург

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Россиянку, которая впала в кому во время отдыха в Турции, спецбортом санавиации доставили в Санкт-Петербург. Об этом сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

— Городской службой скорой медицинской помощи она будет доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, — написала Митянина в "Твиттере".

Напомним, 31-летняя жительница Петербурга, отдыхавшая в Анталье, попала в больницу в тяжёлом состоянии — её правая нога и правая рука перестали двигаться, левая щека и глаз сместились, позже её ввели в состояние искусственной комы.

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