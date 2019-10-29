Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги

Сначала женщина отдала роскошный дизайнерский наряд в бюро забытых вещей, но его никто так и не забрал.

Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус". Об этом сообщает Page Six Style.

Начальную цену Сара Кореа решила установить на отметке в восемь тысяч долларов (более 500 тысяч рублей). К лоту горничная приложила письмо, в котором написала, что певица попросту забыла платье в отеле. По словам Сары, сначала она отдала роскошный наряд в бюро потерянных вещей, но за несколько месяцев его никто не забрал. Согласно правилам, сотрудники вернули платье Саре как человеку, сдавшему вещь в бюро. После этого горничная решила его продать.

Сейчас дизайнерское платье от Valentino выставлено на торги аукционного дома Nate D. Sanders.

В 2019 году Леди Гага получила премию "Золотой глобус" за лучшую песню, которую она исполнила в фильме "Звезда родилась".

На днях с молотка ушла вещь другого знаменитого музыканта: кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов.